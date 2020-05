Songtekst Bono geveild voor 76.000 pond

The Edge (l.), Bono (m.) en Adam Clayton van U2 gaan uit hun dak in Milaan. Ⓒ EPA

Een fan heeft donderdag diep in de buidel getast voor een songtekst van U2. Voor de handgeschreven woorden van I Still Haven’t Found What I’m Looking For (1987) werd tijdens een veiling voor de coronacrisis van Island Records 76.000 pond betaald, laat de platenmaatschappij weten aan Britse media.