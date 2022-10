Jongen (14) uit livestream Bilal Wahib wordt veel gepest: ’Ze schelden me uit’

Hoewel Leonardo niks mag zeggen over Bilal Wahib, dat is contractueel vastgelegd, mag de jongen wel delen hoe het met hém gaat. In gesprek met NOS Stories geeft Leonardo aan dat hij nog altijd veel wordt gepest. „Ze schelden me uit. ’17K, homo, k*nkerhoertje, je k*nkervader, k*nkermoeder’, van alles en nog wat.”

„Ik ga niet meer zoveel naar buiten als vroeger”, gaat de jongen verder. „Ik was bijna elke dag buiten met vrienden. Chillen, overal naartoe. En nu heel veel vrienden kwijtgeraakt. Ze lachen me uit, ze hebben me overal van verwijderd.”

Pijn

Video’s van de livestream gaan nog steeds rond op sociale media. „Het doet gewoon pijn, het is geen grap”, aldus Leonardo. „Je ziet mijn geslachtsdeel op die video. Ze sturen ze ook naar mijn broertje en zusje en zeggen dan: ’lekker dat je broer zijn leven helemaal kapot is gemaakt’.”

Met het delen van zijn verhaal hoopt Leonardo dat het pesten stopt. „Ik denk wel dat ze het gaan begrijpen en dat ze gaan weten hoe het is als mensen iemand pesten.”

Wahib laat in een reactie aan NOS Stories weten Leonardo „het allerbeste” te wensen. „Goed dat hij dit bespreekbaar maakt.”