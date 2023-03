’Tiger King’ Joe Exotic wil vanuit cel president worden

De voormalig tijgerhouder wil er voor het Amerikaanse volk zijn, zegt hij op zijn campagnewebsite. „Daarom doe ik dit, om jullie eindelijk een stem te geven en om jullie vrijheid terug te geven zodat jullie niet meer in angst hoeven te leven in een land dat jullie in zijn macht denkt te hebben en jullie denkt te kunnen vertellen hoe jullie je leven moeten leiden.”

Exotic erkent dat zijn huidige situatie misschien wat lastig kan zijn voor een verkiezing tot president in 2024, maar hij benadrukt dat hij bloedserieus is. „Ja, ik weet dat ik in de gevangenis zit en jullie zullen misschien denken dat het een grap is, maar dat is niet zo. Het is mijn grondwettelijk recht om dit te doen, zelfs hiervandaan.”