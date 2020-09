Musea missen 65-plussers en schoolklassen

Uit onderzoek van bureau Validators en Terra Nova Partners blijkt dat weliswaar 98% van de ondervraagden een museumbezoek ’ontspannend’ noemen, maar dat nu in tijden van corona de relevantie om een cultureel uitje te ondernemen ontbreekt. Mensen willen liever geen onnodige risico’s nemen. Vooral ouderen zijn erg voorzichtig en gaan alleen voor de hoognodige afspraken en bezigheden de deur uit.

Millennials

„Over het geheel is het aantal bezoeken aan musea gedaald”, zegt directeur Mirjam Moll van de Museumvereniging. „We zien dat sommige mensen minder makkelijk naar het museum gaan dan voorheen, maar tegelijkertijd was er deze zomer een toename van gezinnen en millennials die een museum bezochten. Zo hebben deze zomervakantie meer kinderen meegedaan als Museuminspecteur dan ooit. Deze periode biedt musea de kans om nieuw publiek (online) te interesseren en in het museum te verwelkomen.”

Mirjam Moll zag deze zomer wel ’een toename van gezinnen en millennials die een museum bezochten’. Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

Opmerkelijk genoeg, laat het onderzoek ook zien, dat 70% van deelnemers denkt dat museumbezoek wel degelijk veilig en verantwoord kan in deze corona-tijd. Vooral vaste looproutes bieden een sterk gevoel van veiligheid. Moll benadrukt dat die in vrijwel alle Nederlandse musea worden gebruikt, geheel volgens het corona-protocol dat de Museumvereniging in mei heeft opgesteld.

Voor veel museumkaarthouders blijkt vooral een vooraf online een tijdslot reserveren een belangrijke hobbel te zijn, waardoor ze museumbezoek achterwege laten. De Museumvereniging benadrukt dat de meeste musea inmiddels al weer kunnen worden bezocht zonder vooraf te reserveren en adviseert mensen eerst op museum.nl te kijken. „Spontaan bezoek is in bijna 70% van de musea weer mogelijk.”