Zo ging prins Harry om met suïcidale gedachten van Meghan

In het begin wist Harry niet wat hij moest zeggen tegen zijn vrouw. „Veel mensen vinden het moeilijk om zo’n gesprek te voeren, omdat ze niet weten wat ze moeten doen”, aldus Harry. „Eigenlijk moet je gewoon laten weten dat je er bent voor die persoon. Luister, want luisteren is zonder twijfel de beste eerste stap die je kunt zetten.”

Eerder in de serie vertelde de hertog dat hij zich schaamt voor de manier waarop de gesprekken over suïcidale gedachten met Meghan waren verlopen. „Nadat ze het voor het eerst aan mij had verteld, moesten we meteen door naar een evenement in de Royal Albert Hall. Daar stapten we af op een muur van camera’s en pers en moesten we doen alsof alles oké was.”

Zo’n gesprek zou de hertog nu anders aanpakken. In plaats van doorgaan met de dagelijkse bezigheden, zou hij de tijd nemen om te praten. Dat is ook zijn advies aan de kijkers: „Onderdeel zijn van het gesprek is de eerste stap die je moet nemen.”

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.