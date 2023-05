Anjet Daanje wint Libris Literatuur Prijs

De jury, onder voorzitterschap van historicus en terrorisme-expert Beatrice de Graaf, kwam superlatieven tekort om de grootsheid van Daanjes prestatie te beschrijven. „Slechts één keer in de zoveel tijd komt er een Nederlandstalige roman voorbij die alle kwalificaties in zich heeft om uitzonderlijk te zijn. Unaniem koos de jury daarom voor een roman van internationale allure die grens- én genreoverschrijdend is. Een boek dat, zoals Kafka ooit zei, ’als een bijl het bewustzijn splijt’. Dat ernstig en speels is, analytisch en toch romantisch, dat antwoorden zoekt op levensvragen én een ode aan de verbeelding is.”

Staatssecretaris Uslu

Uit handen van bestuursvoorzitter Alexander Rinnooy Kan van de Libris Literatuur Prijs ontving Daanje de cheque, terwijl staatssecretaris Gunay Uslu (cultuur) haar een door Irma Boom ontworpen bronzen penning uitreikte. De schrijfster uit Groningen die bij voorkeur in de luwte schrijft en interviews liever mijdt, was speciaal voor de gelegenheid naar het voorafgaande feestelijke diner in Felix Meritis gekomen. En dat terwijl ze eerder een serieuze kans op de Vlaamse literaire prijs De Boon aan zich voorbij had laten gaan, omdat ze geen zin had om helemaal naar Gent af te reizen.

Anjet Daanje (1965), een pseudoniem van Anjet de Boer, werd opgeleid als wiskundige aan de Universiteit van Utrecht. Na haar studie koos ze echter voor een loopbaan als auteur. Aanvankelijk kreeg ze vooral bekendheid als scenarioschrijfster. Zo was zij in 2012 verantwoordelijk voor het scenario van de zevendelige drama-serie De geheimen van Barslet met Dragan Bakema en Sallie Harmsen in de hoofdrollen. Eerder in 2010 tekende ze voor het script van de speelfilm Schemer, die in datzelfde jaar de Prijs van de Nederlandse Filmkritiek mocht ontvangen tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht.

Emily Brontë

Haar grote doorbraak als romanschrijfster kwam pas in 2020 toen zij voor haar intrigerende, negende boek De herinnerde soldaat de F. Bordewijk-prijs kreeg uitgereikt. Het werd haar eerste bestseller. Haar tiende Het lied van ooievaar en dromedaris is haar tweede grote succesroman. Ook de Libris-jury was diep onder de indruk van dit vuistdikke boek: „Een ongeëvenaard literair bouwwerk van 650 pagina’s, dat stevig geworteld is in Victoriaans Engeland en dat uitwaaiert naar de twintigste eeuw om in hedendaags Groningen te eindigen. Hoofdpersoon is Eliza May Drayden, schrijvende domineesdochter, gemodelleerd naar Emily Brontë, die tijdens haar leven verguisd werd, maar postuum een heldenstatus kreeg.”

Lies Schut, literair criticus bij de Telegraaf, was dit jaar een van de juryleden. Zij gaf het boek 4,5 sterren uit vijf in haar recensie en repte van een ’fenomenale roman’. „De Brontë-zussen blijven tot de verbeelding spreken. Talrijke biografieën verschenen er al, hun werk wordt wereldwijd gelezen en geïnterpreteerd. Anjet Daanje voegt daar een eigenzinnige en literair uiterst spannende versie aan toe. Al cirkelend boven de materie, probeert ze in elf verschillende (maar verwante) verhalen het mysterie ’Emily Brontë’ te ontrafelen.”

Gedichten

„Alleen heet Emily bij Daanje Eliza May Drayden, en is het alter ego van de beroemde negentiende-eeuwse schrijfster nooit de hoofdpersoon in de vertellingen, maar een dorpsgenoot, een object van studie of een verwante geest. Dat is het fascinerende: via observaties, zwart-romantische gedichten en via mannen en vrouwen in verschillende tijdsgewrichten wordt door Daanje een kleurrijk en veelzijdig portret van een wereldberoemd auteur gecreëerd”, zo noteerde Schut in deze krant.

In het juryrapport lezen we een zelfde enthousiasme terug. „Daanje is een auteur die de publiciteit niet zoekt, maar die juist mijdt. Die liever schrijft dan praat. Die communiceert via haar werk en zo haar lezers aanspoort om te graven en te duiden. Het lied van ooievaar en dromedaris omvat alles wat excellente literatuur te bieden heeft. Prachtige natuurbeschrijvingen, fraai gecomponeerde zinnen, eigenzinnige zinsconstructies, romantische poëzie en een betekenisvolle inhoud. Het is een roman van de buitencategorie die hart en hoofd beroert. En die via de verbeelding betekenis geeft aan de mysterieuze cyclus van leven en dood.”