Gerard Joling geeft hint over bekende kandidaat Voice Senior

„Het is ook wel iemand die en jaar of veertig geleden heel veel succes heeft gehad”, vertelt hij aan RTL Boulevard. „Voor de rest mag ik er weinig over zeggen. Het is een fantastische zangeres, ik heb zelfs nog plaatjes boven liggen op vinyl. Dus dat is wel heel grappig.”

Even was het nog spannend of het programma wel door kon gaan. Achter de schermen van het programma waren namelijk twee coronabesmettingen, vertelt jurylid Gerard. „Dus dat is een hele toer geweest om dat om te zetten, maar het is gelukt. En het is weer een knaller van een programma geworden.”