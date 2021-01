Activiste Greta Thunberg pakt Trump terug op Twitter

Trump had in 2019 in een tweet bijna dezelfde woorden gebruikt over Greta, om met haar de spot te drijven: „Ze lijkt een heel gelukkig jong meisje dat uitkijkt naar een stralende en prachtige toekomst. Zo leuk om te zien!” Hij reageerde daarmee op een zeer emotionele toespraak van Thunberg voor de Verenigde Naties in New York, waarin ze waarschuwde voor klimaatverandering.

De 18-jarige Thunberg stak al eerder de draak met de opmerking van Trump. Een dag na zijn opmerking veranderde ze haar omschrijving op Twitter naar ’een heel gelukkig jong meisje dat uitkijkt naar een stralende en prachtige toekomst’.