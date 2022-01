The Voice-kandidate ’kotsmisselijk’ door aflevering BOOS

The Voice of Holland-kandidate Nienke Wijnhoven, die aangifte gaat doen tegen Jeroen Rietbergen, is ’kotsmisselijk’ door het zien van de aflevering van BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van het programma. Haar advocaat Sébas Diekstra heeft in een verklaring laten weten dat Wijnhoven de aflevering momenteel aan het kijken is.