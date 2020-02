Daniël Dekker mist het Eurovisie Songfestival nog niet

„Het voelt wel spannend om toe te kijken”, vervolgt Daniël. „Ik ben heel benieuwd hoe het er in Rotterdam uit gaat zien. Ik krijg er natuurlijk wel een en ander van mee en volg het heel nadrukkelijk. Én ik vind dat we een heel goede kandidaat hebben.”

Daniël was van 2009 tot 2019 betrokken bij de Nederlandse selectiecommissie en gold als een van de grote mensen achter de schermen van de Nederlandse organisatie. De keuze voor Jeangu Macrooy van zijn ’opvolgers’ past volgens hem in de lijn die de afgelopen jaren is ingezet.

Talentvol

„Jeangu is ook weer zo’n talentvolle nieuwe artiest”, vindt Daniël. „Dat is ook precies wat we met het songfestival hadden bedoeld. Om singer-songwriters op het podium te zetten die echt muziek maken.”

In september kondigde Daniël aan dat hij na tien jaar afscheid nam van de commissie. Hij werd destijds geroemd als een van de drijvende krachten achter de Nederlandse comeback op het songfestival met de uitstekende prestaties van de afgelopen jaren.

Hectisch

„Ik mis het op dit moment nog niet”, aldus Daniël. „Het is nu natuurlijk heel hectisch omdat het in eigen land is. Ik heb het altijd gedaan voor de muziek. En niet zozeer voor het event of voor de organisatie eromheen. Ik vond het juist heel mooi om goede artiesten te selecteren.”