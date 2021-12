Premium Het beste van De Telegraaf

Actrice als dirigent op de bok Plien van Bennekom mag niet mouwloos in ’Maestro’

Plien van Bennekom in haar debuut als dirigent. Ⓒ Foto’s Michel Schnater

„Dit is echt het engste wat ik ooit heb gedaan.” Plien van Bennekom pakt de baton op en klimt op de bok in het nieuwe seizoen van Maestro. Waarbij de garderobe van de cabaretière is aangepast op het gezwaai met de dirigeerstok. Lachend: „Met mijn vijftig jaar en nooit iets in de sportschool te hebben gedaan, hangen mijn bovenarmen bijna tegen de grond.”