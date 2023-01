Premium Het beste van De Telegraaf

’Het tellen van de dagen’ Fernando Aramburu schrijft hartverwarmende roman over gescheiden leraar met doodswens

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Schrijver Fernando Aramburu: „Net als Toni leef ik voor boeken.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Het leven is een aaneenschakeling van teleurstellingen voor Toni, de hoofdpersoon in Het tellen van de dagen, de nieuwste, hartverwarmende roman van Fernando Aramburu (64). Zijn huwelijk is mislukt, zijn zoon ziet hij zelden, op zijn baan als leraar is hij allang uitgekeken. Daarom heeft hij een ferm besluit genomen. Hij gaat een einde aan zijn leven maken. Niet in een opwelling, maar keurig gepland over een jaar.