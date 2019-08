’Zaak Grives geen doorsnee dealer-zaak’

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Marcel Vink - Wat heeft Imanuelle Grives gedreven om ruim een maand geleden met een grote hoeveelheid drugs af te reizen naar België? Haar advocaten maken de zaak steeds mysterieuzer door te stellen dat er ’een tweede reden’ is naast haar verklaring dat ze zich wilde ’inleven in een nieuwe rol’. De raadkamer in Antwerpen besloot dat ze langer in detentie blijft.