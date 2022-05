Louisa & Rowan: Op z’n Gooisch: met ’opgespoten reet’ in auto van drie ton

Financieel

FNV stelt grensoverschrijdend gedrag in horeca aan de kaak

Vakbond FNV komt in actie tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de horeca. Bij de bond komen veel signalen binnen van misdragingen, al ontbreken exacte cijfers. Vaak is het ook zo dat personeel niet weet waar ze met klachten heen kunnen, aldus de bond na berichtgeving door AT5 en NH Nieuws ov...