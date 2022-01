Ginnifer Goodwin wilde sperma van man aan single vriendin geven

Tussen neus en lippen door vertelde de Once Upon A Time-actrice, die in de serie de rol van ’Snow White’ speelde, dat ze het bijzondere aanbod had gedaan aan een van haar beste vriendinnen die een alleenstaande moeder zou willen worden. Zij en Goodwins man juichten haar idee echter niet meteen toe.

„Zij hadden iets van ’dit kan tot complicaties leiden’, maar ik dacht alleen maar ’jij moet je voortplanten’”, aldus de 43-jarige actrice. „Op een gegeven moment dacht ik ’nee maar serieus, we kunnen dit regelen’. Dan zouden er nog meer kleine Josh’s in de wereld zijn.”

Het plan ging uiteindelijk niet door, maar volgens Goodwin was het logistiek gezien niet eens zo moeilijk geweest. „Het is niet alsof je niet in het leven van het kind zou zijn”, zei de actrice daarover tegen haar man. „Je bent al onderdeel van het leven van mijn beste vriendin.”