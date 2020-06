Onnozelheid als masker

Het werk van de Deense schrijfster Tove Ditlevsen (1917-1976) kent een revival. Niet alleen in eigen land, maar ook daarbuiten. Terecht, haar proza is beeldend, origineel en pijnlijk eerlijk. Kindertijd, het eerste deel van haar Kopenhagen-trilogie, is nu vertaald. Hoop, armoede en de drang weg te willen uit het arbeidersmilieu waarin ze opgroeit, tekenen dit autobiografische werk.