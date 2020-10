GTST bestaat 30 jaar: is dit het laatste jubileum?

De tijd van onbezorgdheid is voorbij... Ⓒ RTL / EndemolShine

Het is feest bij Goede Tijden, Slechte Tijden. Donderdag viert de soap het 30-jarig jubileum en dat is een bijzondere mijlpaal, want geen enkele andere Nederlandse soap heeft het zo lang weten vol te houden. Maar steeds vaker rijst de vraag of het ooit zo gevierde paradepaardje van RTL 4 zijn langste tijd heeft gehad. Door de donkere wolken die zich de afgelopen maanden hebben samengepakt boven GTST, ziet de toekomst er allesbehalve rooskleurig uit. Is dit het laatste jubileum van Goede Tijden, Slechte Tijden?