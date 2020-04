Anouk viert noodgedwongen verjaardag in Marrakesh

Vriend Dominique stuurt Anouk op deze dag via sociale media een liefdevolle boodschap. „Hartelijk gefeliciteerd mijn lieve vrouw en moeder van onze kinderen”, begint hij zijn bericht op Instagram. „Je maakt me gelukkig en trots op de dingen die we samen opbouwen.”

Anouk zit al bijna een maand vast in Marokko. Na vier dagen muziek maken was het plan om terug te keren naar Nederland, maar dat is mede door het coronavirus en haar zware astma geen optie.