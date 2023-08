Zaak over broodrooster en blender Lil Kleine en Jaimie Vaes afgedaan

Toen werd besloten dat Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet, twee van de drie in beslag genomen horloges aan zijn ex-verloofde moest geven. Het ging daarnaast echter ook om de verdeling van servies, Playstation-controllers, sierkussens, een blender en een broodrooster. De partijen kregen in november de tijd om samen tot een oplossing te komen en te bewijzen wat zij wel of niet bezitten, maar dat lukte niet. Nu is de zaak dus afgedaan. De rechtbank doet geen uitspraken over de reden daarvoor.

Scholten en Vaes gingen vorig jaar uit elkaar. In februari vorig jaar kwamen beelden naar buiten waarop te zien is dat de rapper zijn vriendin uit een auto trekt en haar hoofd tussen een autodeur klemt. Vaes deed later aangifte van mishandeling. Deze zaak loopt nog. De twee hebben samen een zoontje, Lío.