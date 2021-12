Alec Baldwin: Christmas ’as usual’

Sterren

Cabaretier Hans Sibbel maakt acteerdebuut

Naast Ben Cramer, die voor het eerst in veertien jaar weer in een film te zien is, speelt ook Hans Sibbel in de speelfilm Herman vermoordt mensen. De 63-jarige cabaretier is gecast als rechercheur en maakt daarmee zijn acteerdebuut. De film is op 3 januari te zien op NPO 3.