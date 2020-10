’Jett Rebel vraagt hulp aan koning Willem-Alexander’

„Zeik niet zo op onze beste man. Weet je hoe lastig het is om niet op vakantie te gaan als je geld hebt om te gaan? Ik weet niet of ik het zou kunnen...”, schrijft Jett Rebel enigszins cynisch op Twitter. Hij richt zich vervolgens tot de koning zelf. „Willem als je dit leest, nu ik het voor jou op neem, neem het dan ook even op voor mijn branche, want nobody cares!”

Jett Rebel zit, net als bijna iedereen uit de evenementenbranche, al maanden te wachten tot hij weer aan de bak kan zoals voorheen. In juni en juli gaf hij wel nog enkele optredens vanuit zijn huiskamer voor een virtueel publiek. Ook gaf hij meerdere kleinschalige solo shows in Nederland. „Hoe minder mensen er in de zaal zitten, hoe specialer het wordt. Zo lijkt het meer voor jezelf”, liet hij destijds weten.