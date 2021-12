Sylvie Meis tegen internetpesters: ’Haat motiveert me!’

TV

Wens van Janine Abbring om internationale gasten te spreken in vervulling

Janine Abbring kreeg met Wintergasten de kans om internationale gasten te spreken, een grote wens. Dat vertelt de presentatrice aan het ANP. Wintergasten verdween na zeven jaar in 2012 van de buis, maar het was niet Abbrings intentie om het programma „te rebooten”, zegt ze. „Het had net zo goed ande...