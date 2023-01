Richard Groenendijk na twee annuleringen nu op podium Maastricht

„En we gaan weer beginnen! De allereerste voorstelling van het jaar", schrijft Groenendijk. "Twee keer moeten verzetten. De eerste keer vanwege een lockdown en toen ik weer mocht had ik zelf covid. Maar we zijn dan nu toch eindelijk in Maastricht! In een uitverkocht Theater aan het Vrijthof. De aanhouder wint zullen we maar zeggen..."

Groenendijk toert momenteel met zijn show Voor iedereen beter door het land. Tot en met juni staan er ook shows in onder meer Utrecht, Rotterdam, Purmerend, Bussum en Wageningen gepland.