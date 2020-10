NikkieTutorials niet langer grootste Nederlandse YouTube-kanaal

Kwebbelkop, het account van Jordi van den Bussche, is haar voorbij gegaan. Hij heeft nu ruim 13,7 miljoen abonnees. Nikkie heeft er nu 13,6 miljoen.

De 25-jarige Jordi uit Amsterdam plaatst voornamelijk Engelstalige video's waarin te zien is dat hij allerlei games zoals Minecraft en GTA speelt. Ook nam hij filmpjes op met bekende Amerikaanse sterren als Kevin Hart, Zac Efron en Seth Rogen. Hij is daardoor met name in Amerika populair.