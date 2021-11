Sarah van Soelen: ’André en ik hebben een pauze’

Sarah lijkt zich in een chatgesprek met het ’Juice-kanaal’ Reality FBI zelf uit te spreken over de veelbesproken relatie. Op de Instastories zijn beelden van een chatgesprek te zien, waarop Sarah de vraag krijgt of ze nog contact heeft met André. Daarop reageert ze: „Weinig, maar dat zegt toch niks?” Volgens Sarah zou er sprake zijn van een ’break’. „Niks is uit, maar er is inderdaad een pauze voor ons allebei. We hebben veel te verwerken en daar is rust bij nodig.”

In het chatgesprek gaat het ook over Monique, de ex van André waarmee hij een zoontje heeft. Op de vraag of Sarah ooit vriendinnen met haar zal worden, antwoordt ze: „Als ik normaal tegen haar moet doen voor het kind, zal ik het zeker doen. Maar daar buitenom, nee.”

Onafscheidelijk

In april maakten Sarah en André hun relatie bekend. De twee waren zes maanden lang onafscheidelijk en kochten zelfs een huis samen. Eerder dit najaar kwam het nieuws naar buiten dat het stel niet meer samen zou zijn.

Of het ’Juice-kanaal’ daadwerkelijk met Sarah van Soelen gesproken heeft, is vooralsnog niet helemaal duidelijk.