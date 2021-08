Voorwaardelijke celstraf countryzanger Sam Hunt na rijden onder invloed

Hunt werd veroordeeld tot een jaar celstraf, waarvan 11 maanden en 29 dagen voorwaardelijk. De nog resterende 48 uur moet Hunt in principe wel de cel in, maar volgens TMZ mag hij dat ook compenseren door een cursus te volgen over alcohol en verkeer. Verder is hij zijn rijbewijs voor een jaar kwijt en moet er een alcoholslot in zijn auto worden geïnstalleerd als hij weer achter het stuur mag.

De zanger werd eind november 2019 in Nashville gearresteerd omdat hij naar verluidt op de verkeerde weghelft was beland. Bij de blaastest werd duidelijk dat hij alcohol had gebruikt. Daarnaast had hij bloeddoorlopen en waterige ogen.