Nicolette Kluijver verloor kindje door behandeling longkanker

In gesprek met presentator Art Rooijakkers vertelt Kluijver dat er in de periode voor de diagnose longkanker in eerste instantie gedacht werd aan tuberculose en dat zij daarvoor zware medicatie kreeg. Bijwerkingen waren onder meer haaruitval en pijn aan haar botten, vertelt ze. Ook werd ze opeens niet meer ongesteld, maar dat bleek geen bijwerking van de medicatie, zegt ze. „Ik bleek zwanger van de vierde.”

De zwangerschap moest ze door de zware tuberculosemedicatie en een geplande PET-scan voor een vlek op long afbreken, vertelt ze. „Ik kon überhaupt niet zwanger zijn”, aldus Kluijver. Niet lang daarna werd duidelijk dat ze longkanker had. „Als ik niet ziek was geweest, had ik natuurlijk dat kindje laten komen. Het voelt zo verschrikkelijk dat je daar afscheid van moet nemen, terwijl, eigenlijk wil je het wel houden, maar het kan niet, want je lijf is ziek.”

De aflevering waarin Rooijakkers zijn collega bezoekt in haar huis op Bonaire is aanstaande zondag te zien bij RTL 4.