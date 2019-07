Buitenspelen in Beuningen

Thom Yorke imponeerde vooral visueel zaterdagavond op Down The Rabbit Hole. Ⓒ Foto’s Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

Voor de zesde maal vond afgelopen weekeinde Down The Rabbit Hole plaats en voor de even zoveelste keer was het drie dagen lang buiten spelen geblazen voor de 35.000 bezoekers. Want het gaat in recreatiepark De Groene Heuvels bij Beuningen nooit alleen maar over muziek.