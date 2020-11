Dit zijn de twee (!) best geklede mannen van 2020

Rapper Ray Fuego (links) en conservator Paul Rem delen de prijs ’Best Geklede Man 2020’. Ⓒ HH/ANP

Zowel rapper Ray Fuego als conservator Paul Rem zijn door mannenblad Esquire bekroond met de titel Best Geklede Man. In de 23 jaar dat de prijs wordt uitgereikt, is het nog nooit voorgekomen dat er twee winnaars zijn