Miljuschka over ziekte dochter: ’Epilepsie verstoort ons leven al zeven jaar’

„Ik kan het me als de dag van gisteren herinneren dat ik mijn 3-jarige meisje in mijn handen had en doodsangsten voelde. Voor het eerst zag ik een epileptische aanval”, schrijft Miljuschka. „Daarna volgden maanden van onzekerheid, want 1 aanval is nog geen epilepsie. De tweede aanval kwam al in dezelfde week. Dus kreeg Felina het stempel epilepsie. Dan ga je de molen in voor onderzoeken, medicatie proberen en kijken wat past en werkt.”

Miljuschka schrijft dat de weerslag op het leven van haar en haar dochter „niet te overzien” is. Zo kan haar kind niet zomaar dingen alleen doen, zoals fietsen, zwemmen of buitenspelen zonder toezicht. „Want ook daar ligt een aanval op de loer. Iedere fase van haar opgroeien brengt een nieuwe uitdaging met zich mee.”