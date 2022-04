Netflix maakt animatieserie van kaartspel Exploding Kittens

De komische animatieserie, genaamd Exploding Kittens, verschijnt in 2023. Hierin „neemt het eeuwige gevecht tussen hemel en hel epische proporties aan als zowel God als de duivel terug worden gestuurd naar aarde, maar dan in de vorm van mollige huiskatten”, meldt Netflix over de serie. Onder anderen Lucifer-hoofdrolspeler Tom Ellis, Mark Proksch (Better Call Saul) en Ally Maki (Wrecked) krijgen een rol in de serie.

Het Netflix-spel, dat Exploding Kittens - The Game heet, komt al in mei uit. Net als bij het fysieke kaartspel moeten spelers kaarten trekken en de ’exploding kittens’, kaarten met een explosie, zien te vermijden. Het originele kaartspel kent verschillende actiekaarten, waarbij de speler een actie kan uitvoeren. In het Netflix-spel komen ook de actiekaarten voor, maar de online variant kent nog twee extra actiekaarten. Na verloop van tijd worden mogelijk meer kaarten en regels toegevoegd, laat Netflix weten.