Nieuwe ruzie tussen Geer en Goor? ’Dit is niet meer leuk!’

In een interview met RTL Boulevard zet Gerard eind 2019 zijn vraagtekens bij het afkicktraject van Gordon in Zuid-Afrika. „Ik dacht dat het een publiciteitsstunt was”, vertelt Geer die het vermoeden heeft dat Goor zijn rehab gebruikt om sympathie te kweken na een aantal mindere successen op SBS6. „Ik denk die gaat in de underdog positie zodat mensen denken ’wat zielig’. Hoe kun je nou in een maand afkicken?”

Dinsdag reageert Gordon op de recente uitlatingen van zijn stiefzuster in de ochtendshow van Giel Beelen bij Radio Veronica. „Ik ga er niks over zeggen. Het is Gerard Joling, that’s it. Dit is niet meer leuk! Hij moet het zelf weten. Ik ga er geen uitlatingen over doen. Het is alleen maar uitlokken, dat is wat hij heerlijk vindt, die aandacht.”

De twee hebben momenteel geen contact met elkaar.

