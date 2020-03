Marc Marie Huijbregts ziet reis naar VS in duigen vallen

„Ik zou naar New York gaan, maar dat moest allemaal weer worden geannuleerd”, vertelde Marc Marie vrijdag in de uitzending van De Wereld Draait Door. „De KLM geeft geen geld terug, geloof ik. Alle tickets voor Broadway kreeg ik dan weer wel terug, omdat die theaters allemaal gesloten zijn. Het was nog een heel gedoe, want ik moest ook nog een Airbnb afzeggen”, zei Marc Marie.

België

De tafelheer bleek zich echter meer druk te maken over een maatregel van heel andere aard, in België. Marc Marie vertelde onlangs een boete van 150 euro te hebben gekregen van de gemeente Gent, omdat hij met zijn auto de milieuzone van de stad in was gereden. „Ik wil de mensen waarschuwen. Ik ging naar een voorstelling van Brigitte Kaandorp. Nietsvermoedend, heel gewoon. Kom ik terug, krijg ik een boete. Ik heb geen oude auto, maar Gent geeft alle buitenlanders een bekeuring van 150 euro. Je kan jezelf vooraf wel gratis aanmelden, maar dat weet geen hond. Dus elke buitenlander die zichzelf niet heeft aangemeld, krijgt een boete van 150 euro.”

Matthijs van Nieuwkerk keek ervan op en gelooft het verhaal van zijn tafelheer nauwelijks. Marc Marie: „Kijk maar na en zeg nu maar vast sorry. Het is pas ingegaan, ze hebben al 5000 boetes uitgedeeld. Dat is echt raar.”