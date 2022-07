Frans Bauer: ’Als de Stones aan Nederland denken, is dat aan Amsterdam, de Arena en mij’

De zanger is enorm verrast dat zijn naam werd genoemd. Donderdagavond stroomden er duizenden berichten op zijn telefoon binnen. „Iedereen heeft het erover. Zo leuk dat Mick Jagger inhaakte op de uitspraak van die fan die zo teleurgesteld was dat het eerdere Stones-concert niet doorging. Het is een hele eer dat zo’n icoon je naam noemt, want een grotere artiest als Mick Jagger is er eigenlijk niet.”

Het is niet de eerste keer dat Frans’ naam wordt genoemd door de frontman van de Rolling Stones. „Een paar jaar geleden was Jagger in het Gelredome in Arnhem, waar een grote foto van mij aan de muur hangt. Toen heeft hij klaarblijkelijk gevraagd: ’Wie is die man in dat witte pak?’ Toen mijn naam werd genoemd, heeft hij vervolgens mijn nummer Heb je even voor mij gezongen. Nu is het de tweede keer dat hij mijn naam roept tijdens een show, die misschien wel een van zijn laatste is.”

De zanger is door het dolle heen. „Wie kan dat nou zeggen? Als de Stones aan Nederland denken, denken ze aan Amsterdam, aan de Arena en aan Frans Bauer. Nu hoor ik thuis in het rijtje van de molens en de tulpen!”

Groot fan

Zelf is Frans Bauer ook groot fan van de Rolling Stones. „Ik houd van alle nummers, ik heb zelfs een wandklok en handschoenen van de Stones. Ik ben er eigenlijk nog steeds sprakeloos van.”

De zanger denkt eraan om de kreet van Jagger eens om te draaien voor zijn fans. „Ik kan natuurlijk tijdens een van mijn shows ook roepen: ’Blij dat jullie allemaal hier zijn en niet bij de Stones!’ grapt Frans. Eigenlijk hoort het nummer I can’t get no Satisfaction ook wel in mijn setlist thuis!”

Vrijdagavond staat Frans Bauer op de Ballade in Terneuzen en vervangt hij Mart Hoogkamer die het optreden wegens ziekte heeft moeten afzeggen. Frans hoopt dat Mart snel opknapt. „Het is niet leuk voor iemand die heel graag zingt om af te moeten zeggen. Ik hoop dat hij snel weer beter is.”