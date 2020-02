Nieuwe film Blake Lively flopt in de VS

Volgens Deadline kunnen de slechte resultaten van de film voor een verlies van 30 tot 40 miljoen dollar zorgen voor studio Paramount. De film, waarvan de productie zo'n 50 miljoen kostte, komt volgens het magazine in een flink aantal landen mogelijk niet uit in de bioscoop, maar krijgt daar een directe streamingrelease.

The Rhythm Section gaat over een vrouw, gespeeld door Lively, die wraak zoekt nadat ze erachter is gekomen dat de vliegtuigcrash waarbij haar familie omkwam geen ongeluk was. De film is geproduceerd door Barbara Broccoli en Michael G. Wilson, twee grote namen achter de James Bond-filmreeks.