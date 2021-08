Ed Sheeran onthult details geheime bruiloft

„We trouwden midden in de nacht, op een willekeurige dag in januari, in the middle of nowhere”, zegt Sheeran over de geheim gebleven ceremonie in januari 2019. „Niemand wist ervan, niemand was erbij, we staken kaarsen aan en we trouwden. Vervolgens gingen we naar huis en aten we curry.”

Sheeran en zijn vrouw Cherry Seaborn gaven later overigens wel een groot feest voor familie en vrienden. Ook dat bleef geheim want alle bezoekers werd op het hart gedrukt geen foto’s te maken. „Het was meer een feest met vrienden dan een huwelijksfeest”, kijkt Sheeran terug. „Ik wilde dat er geen foto’s zouden uitlekken en ik ben verbaasd dat dat gelukt is.”