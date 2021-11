Babette van Veen en Joep Sertons weg uit GTST, acteurs ’in shock en verdrietig’

De acteurs zagen het ontslag niet aankomen, laten ze weten aan RTL Boulevard. „Toen we het hoorden, waren we wel enigszins in shock”, vertelt Sertons. „En verdrietig ook wel”, vult Van Veen aan. „Ik ben nog nooit ergens ontslagen of zo. Het is gewoon echt even slikken.”

Om de kijkcijfers van GTST een impuls te geven, is de soap onlangs compleet vernieuwd. Dat was volgens Van Veen ’een hele heftige en zware tijd’. „Ik dacht: dat doen we met z’n allen. Maar we deden het niet met z’n allen.”

Gastrollen

GTST wil in de toekomst met een kleinere cast werken. De acteurs zijn om die reden uit de serie geschreven. „Het is niet leuk”, aldus Sertons. „Je probeert te begrijpen waarom. Ze willen gaan werken met meerdere en langere gastrollen, zodat de verhaallijnen sneller aangepast kunnen worden. Er moesten daarom mensen sneuvelen, en dat waren Babette en ik.”

GTSTCourant meldde vorige week al dat de laatste dagen van Anton en Linda in Meerdijk zijn geteld. De personages vertrekken naar Bonaire. Begin december is de allerlaatste scène te zien.