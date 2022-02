Rutger Castricum klaar met treiteren: ’De oorlog van toen is er niet meer’

Premium Financieel

Column: vrouwen via marktwerking aan de top

Ik ben groot voorstander van marktwerking. De puurste vorm is een vrijemarkteconomie waarin vraag en aanbod hun werk doen. Het leidt ertoe dat de beste producten en diensten vanzelf komen bovendrijven. Het creëert echter ook ongelijkheid. Want wie een product of dienst levert waar veel vraag naar is...