Matthijs van Nieuwkerk krijgt Zilveren Fonograaf

In DWDD werden vanaf de eerste aflevering in 2005 artiesten het podium opgevraagd om hun muziek ten gehore te brengen. „Van opkomend talent tot gevestigde artiesten, ze hebben allemaal wel eens bij Matthijs aan tafel gezeten of in de studio opgetreden. Voor meerdere artiesten betekende dit een doorbraak. Voor anderen goede marketing voor een album release”, verklaart de NVPI. Ook bood de talkshow vaak podium aan Edison prijzen.

Eerder kregen Willem Duys, Bernard Haitink, Ton Koopman en Ed Nijpels het zilveren beeldje toegekend. Sinds 1981 werd de prijs 23 keer uitgereikt. De beoordeling wordt gedaan door een speciale commissie binnen het NVPI-bestuur op basis van onder andere de kwaliteit van het verrichte werk, het resultaat dat dit de muziekindustrie heeft opgeleverd, en de duur van de werkzaamheden. Omdat het programma van de laatste uitzending van DWDD al vol zit, wordt het beeldje niet in de uitzending overhandigd, maar het zal wel op tafel staan.