Muziek Dotan in Amerikaanse dramaserie te horen

Voor Dotan komt een grote droom uit. „Het afgelopen jaar ben ik heel veel in Los Angeles geweest om te werken aan mijn muziek en daardoor zijn mijn liedjes op vele plekken terecht gekomen. Dat nu een liedje van mij in een Amerikaanse serie te horen is, is echt een grote eer”, laat de zanger weten. Dotan is momenteel ook in Amerika. „Morgen zit ik zeker met mijn vrienden op de bank om te kijken.”

Of Lost and Found ook een plek krijgt op het aanstaande nieuwe album van Dotan, is nog niet bekend. De plaat, waarvan al enkele singles verschenen, moet volgend jaar uitkomen.