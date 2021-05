Actrice Anne Rats speelt het stuk ’Oorlog’ in de huiskamers

„In een huiskamer verdwijnt alle afstand.” Ⓒ Foto Twan de Veer

Als jij vanwege een aanval op Nederland moet vluchten naar het Midden-Oosten - je spreekt de taal niet, kent de cultuur niet en hebt geen school- of werkvergunning - wat doe je dan? Anne Rats (33) draait in Oorlog de rollen om en probeert hierdoor de kijker - thuis in de woonkamer - te laten proeven aan de eenzaamheid, angst en onzekerheid van een vluchteling.