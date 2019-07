Barrie Stevens: wij hebben nog genoeg te vertellen

Vorig jaar waren Barrie Stevens, Peter Faber, Willibrord Frequin en Gerard Cox de hoofdpersonen van de serie, die een redelijk succes werd voor RTL. Donderdag stond echter in De Telegraaf dat de zender nadenkt over een andere cast. „De vertraging zit ’m in het feit dat we er als zender voor kiezen een eventuele tweede serie met een geheel nieuwe cast te maken”, aldus een woordvoerder.

Dat nieuws viel het kwartet reizende bejaarde sterren rauw op hun dak. „Ik denk dat ze het gevoel hebben dat we niets meer te vertellen hebben. We hebben natuurlijk heel veel verteld maar er is ook veel niet gebruikt”, aldus Barrie. Hij denkt dat een nieuwe plek en een andere uitdaging opnieuw voor mooie televisie kan zorgen. „We hebben echt nog wel wat te vertellen, maar dan met een andere invalshoek.”

Ook Peter Faber is het daar mee eens. „De formule is heel goed. Wij zullen authentiek reageren waar we ook komen”, zei hij.