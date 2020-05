Kelly Clarkson zet villa te koop voor 10 miljoen

Voor dat geld heb je dan wel een huis in San Fernando Valley, een vallei ten noorden van Los Angeles. Naast het enorme huis met acht slaapkamers en elf badkamers, krijg je er bovendien een gastenverblijf bij van twee verdiepingen, dat ook nog eens twee slaapkamers en twee badkamers telt.

Het huis in de vallei biedt, niet verkeerd voor beroemdheden, veel privacy. Er is een enorme achtertuin met veel groen, een zwembad, een jacuzzi en een barbecue. De keuken binnenshuis is helemaal de droom van een chef. Er zijn maar liefst drie kookeilanden.

Overigens is dit niet het enige vastgoed dat Clarkson te koop heeft. Haar enorme landhuis in Tennessee wil ze voor 7,5 miljoen dollar van de hand doen.