Robin Martens: ’Als ik een ongeluk op de weg zie, stuur ik er een engel naartoe’

De voormalig GTST-actrice kwam erachter toen ze na voortdurende nachtmerries op haar 18e langsging bij een ’spiritueel psycholoog’. „Omdat ik wilde weten waar dat op zielsniveau vandaan kwam.” Die vertelde haar dat ze hoogsensitief is, ’waardoor alles ’sterk bij me binnenkomt’. Daardoor gaat ze niet naar concerten en festivals en kan ze ook niet in een oud huis wonen. „Voor andere mensen is het misschien moeilijk te begrijpen, maar ik kan het aanvoelen als in een huis veel ruzie is gemaakt of als er mensen zijn overleden. Dan word ik naar en benauwd.”

Volgens Martens is het een misverstand dat hooggevoeligheid zweverig is. Maar: „God en zijn engelen op aarde zijn dat misschien wel. Daarom ben ik op mijn hoede om het erover te hebben.” Toch vertelt ze in het interview open dat ze gelooft dat er op aarde ’aartsengelen zijn, die in mensen kunnen zitten’. „Daarnaast heb je engelen die niet in mensen zitten. Die kun je niet zien, maar je kunt ze wel voelen. Ik heb meerdere engelen op mijn lichaam laten tatoeëren en affirmeer dat er elke dag engelen om me heen zijn. Als ik een ongeluk op de weg zie of als ik weet dat iemand pijn heeft, dan stuur ik engelen naar diegene toe, ook al ken ik die mensen niet persoonlijk.”

Robin kwam eind vorig jaar in het nieuws omdat ze tijdens het uitgaan een politieagent had mishandeld. In november kreeg ze een taakstraf van 45 uur opgelegd. Ook moest ze het slachtoffer een schadevergoeding van 300 euro betalen. In maart dit jaar maakte ze bekend dat ze tijdens corona niet in haar eentje thuis hoefde te zitten: ze stelde haar nieuwe vlam voor, met een topless foto.