Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Expeditie Robinson- aflevering 9 Expeditie Robinson: potje pesten is er niks bij

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

We gaan nog niet naar huis, nog lange niet, nog lange niet. Aan dat liedje moesten we deze week denken kijkend naar Expeditie Robinson. Voor de afvaller is er bijna altijd de verrassing van een nieuw kamp. Zelfs Stefano Keizers -nu al twee keer weg is gestemd uit een kamp- die zich op afvallers-eiland nog kan bewijzen in een duel tegen Rob de Geus of John de Bever. Ook Jasmine Sendar valt de eer ten deel van afvallers-kamp.