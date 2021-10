Op1 noteert minst bekeken uitzending ooit

Op1-presentatoren Nadia Moussaid en Eric Dijkstra ontvingen vrijdagavond in hun live-uitzending kopstukken uit de Nederlandse filmwereld om te praten over de die avond uitgereikte filmprijzen. Te gast waren onder meer René Mioch en Martin Koolhoven.

Het is de tweede keer dat Op1, de dagelijkse talkshow van NPO 1, geen plek weet te bemachtigen in de in de lijst van 25 best bekeken programma's. De eerste keer dat dat gebeurde was op woensdag 15 september.

Jinek, de talkshow van Eva Jinek op RTL 4, trok vrijdagavond 639.000 kijkers.