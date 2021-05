Jeangu Macrooy brengt kleurrijk spektakel

De act van Jeangu gaat gepaard met veel close-ups op beeld en het blijft overwegend donker. Op de achtergrondschermen zijn in eerste instantie scheuren te zien maar als het refrein aanbreekt staat er in grote letters de tekst ’No wan man e broko mi’ en daarna de Engelse vertaling ’You can’t break me’.

De tweede helft van het nummer is zeer kleurrijk. Het Nederlandse team maakt daarbij handig gebruik van de visuals. Jeangu en zijn achtergrondzangers doen dan ook het dansje dat eerder deze week al op TikTok werd gepresenteerd. Fans werden opgeroepen de pasjes alvast in te studeren zodat ze volgende week mee kunnen dansen.

Surinaamse roots

Jeangu was in het blauw gekleed en had zijn dreads in een staart. De outfits zijn ontworpen door Lissa Brandon en Silvy ten Broeke. Zij zijn naast Creools ook Marron (nazaten van gevluchte tot slaaf gemaakte mensen), Indiaans (de oorspronkelijke bewoners van het Amazonegebied) en Chinees.

Jeangu’s outfit is hoofdzakelijk Indiaans geïnspireerd. Zijn achtergronddansers en -zangers vertegenwoordigen de overige groepen. Qua kleuren is uitgegaan van een Caribisch kleurenpalet, wat ook de basis is voor de visuals in de act.

Puntjes op i

Vocaal gezien liet Jeangu een sterke en krachtige repetitie zien, wat in ieder geval goed werd ontvangen door de aanwezige pers in Rotterdam Ahoy. Na het optreden klonk er applaus.

Het team van Jeangu heeft niet veel tijd om de puntjes op de i te zetten voor de volgende repetitie. Die is namelijk zaterdagochtend al. Vrijdag staat een dag vol interviews in de planning voor de Nederlandse zanger.

Vanwege de winst van Duncan Laurence in 2019 in Tel Aviv staat Jeangu al in de finale.