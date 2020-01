Hertogin Catherine lanceert nieuw initiatief voor opvoeding

Via een enquête worden zoveel mogelijk ideeën verzameld, om hiermee iedereen een stem te geven in het proces om een sterke, gezonde basis te leggen voor de jongsten in de samenleving. Het is de bedoeling de volgende generatie waardevolle lessen voor het leven mee te geven.

„Ouders, verzorgers en families vormen het hart van de opvoeding van kinderen in hun jongste jaren, daarom wil ik naar hen luisteren. Als ouder zijnde weet ik als geen ander hoe belangrijk het toekomstige geluk van een kind is. Ik wil graag te weten komen waar de speerpunten liggen, zodat ik daarmee aan de slag kan gaan. Het is mijn doel om voor blijvende verandering te zorgen voor de komende generaties”, aldus Catherine.

Het initiatief werd op de Instagrampagina van Kensington Palace van harte toegejuicht. Met name de rol van Catherine werd zeer gewaardeerd. „Ze heeft echt een passie voor kinderen en gaat op zo’n natuurlijke wijze met hen om. Ze is wat mij betreft de ’Children’s Princess’”, aldus een volger. Een ander schreef: „Wat bijzonder dat ze om onze mening vraagt en daar wat mee wil gaan doen. Met recht een royal om trots op te zijn.”