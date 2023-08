Goedele Liekens is opnieuw single en klaar om ’volop te gaan ontdekken’

Goedele Liekens verscheen in oktober 2022 op de Zillion-première met een nieuwe man aan haar zijde. In het begin van het jaar vertelde ze aan Dag Allemaal dat hij Edwin heet en dat hij een ’mooie jongere man’ is die als advocaat in Nederland werkt en woont. Ze werden aan elkaar voorgesteld door vrienden. De afstand en het feit dat Edwin ook kinderen heeft, maakten de situatie wel ingewikkeld, zei Liekens toen al.

Te ingewikkeld, zo blijkt. De politica laat in het blad weten dat ze opnieuw op de markt is. „Ik ben meer dan tien jaar gescheiden, had een lange relatie met een Limburger en onlangs deed ik nog eens een poging”, vertelt ze. „Ik wil niet de rest van mijn leven alleen blijven, het is aangenamer met twee. Ik wil dus volop gaan ontdekken. Daar is de zomervakantie ideaal voor, toch? (lacht)”

Breuk met de politiek?

Liekens zegt ook nog dat ze erover nadenkt om die andere belangrijke relatie in haar leven te verbreken: die met de politiek. Momenteel is ze volksvertegenwoordiger, maar ze geeft aan sterk te twijfelen of ze zich volgend jaar nog verkiesbaar stelt. „Politiek is een toxische omgeving en zeker nu de verkiezingen naderen worden er afrekeningen gemaakt”, klinkt het. De seksuologe ontdekte dat de politiek een keiharde wereld is. „Al die gemene opmerkingen. Collega’s die vriendelijk ’Goedemiddag Goedele’ zeggen maar niet veel later de vreselijkste dingen over me tweeten. Dat ik denk: ’Really? Is dat dezelfde?’”