Barbra Streisand: ’Moed Oekraïense volk blijft wereld inspireren’

„De moed en veerkracht van het Oekraïense volk” weten de wereld nog steeds te inspireren, twitterde de Amerikaanse zangeres. „Doe vandaag met mij mee en geef aan United24”, vervolgde ze. Daarmee doelde Streisand op een wereldwijd initiatief om Oekraïne te helpen. „Om het werk van Oekraïense artsen te steunen en meer levens te redden.”

Oekraïne werd op 24 februari vorig jaar vanuit diverse richtingen door Rusland aangevallen en moest zich in de eerste maanden defensief opstellen. Al snel werd een algemene mobilisatie afgekondigd, wat voor de meeste mannen betekende dat ze in Oekraïne beschikbaar moesten blijven voor het leger. Het tegenoffensief begon na een half jaar en de strijd wordt nu vooral gevoerd in het oosten van het land.